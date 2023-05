Roma-Siviglia all'Olimpico: apertura cancelli, strade chiuse, trasporti e piano sicurezza

La Roma giallorossa sogna una notte "magica". La finale si gioca questa sera alle 21 a Budapest, in Ungheria. Paulo Dybala e compagni sfideranno il Siviglia in una partita che vale una stagione e forse qualcosa in più. A Roma, intesa come città, la 'sfida' invece sarà quella per la sicurezza. In campo ci saranno oltre 1000 agenti.

Le misure, condivise sia in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Prefetto Lamberto Giannini sia nel successivo tavolo tecnico in Questura, prevedono rigidi controlli nella zona dello stadio Olimpico che sarà aperto ai tifosi romanisti che potranno seguire la partita su sei maxischermi che verranno allestiti all'interno dell'impianto.

Il piano sarà quello di tutte le grandi sfide di campionato e coppe. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza saranno poi saranno dislocati nell'area del centro storico e in particolare a piazza del Popolo, tradizionale ritrovo dei tifosi in occasioni di finali e partite importanti. Controlli anche nella zona del Tridente e in piazza Venezia. I cancelli dell'Olimpico saranno aperti alle 18.30 circa.

Controlli nelle piazze e nella zona della movida

Saranno inoltre transennate le fontane delle principali piazze romane. Ponte Milvio, zona normalmente occupata dai tifosi laziali, e piazza Mancini, luogo di ritrovo da sempre del tifo giallorosso. Attenzione anche ai luoghi spesso frequentati da turisti e studenti spagnoli.

Sarà in vigore il divieto di vendita di alcolici e bevande in vetro nel I Municipio e in tutta la zona del Foro Italico, dalle 17 di oggi alle 7 di domani. Vigilanza rinforzata alle tribune e alle strutture in fase di allestimento, anche nella zona allestita per la Festa della Repubblica.

Trasporti e viabilità

Un piano speciale traffico pronto a essere adottato. Blindata l’area dei Fori Imperiali, da piazza Venezia al Colosseo. Sospesi i bus in zona stadio dalle 23 di questa sera.

I dettagli delle linee che terminano in anticipo le corse: