Rubano carta di credito e fanno shopping "gratis"

Hanno fatto shopping "gratis", facendo compere utilizzando un carta di credito rubata poco prima a una donna. A finire nei guai due uomini, il primo del Bangladesh ed il secondo egiziano, rispettivamente di 27 e 35 sempre. A farli arrestare è stata proprio la vittima del furto che ha fermato una volante dei poliziotti del commissariato di Torpignattara in via Silvio Latino.

La donna ha raccontato che qualcuno, poco prima, dopo aver infranto il finestrino della sua auto, le aveva rubato la borsa e proprio in quel momento stavano utilizzando la sua carta di credito. L'app della banca segnava un bar di via Prenestina come luogo delle ultime spese pazze fatte.

A qual punto gli agenti sono riusciti a sorprendere due uomini mentre tentavano di allontanarsi con numerose borse e buste. Fermati, sono stati trovati in possesso di tessere, occhiali, portafogli, indumenti e attrezzatura elettronica, oltre ad un gran numero di stecche di sigarette.

Prodotti probabilmente acquistati con la carta della donna. Gli agenti, dopo aver arrestato i due, stanno continuando le indagini per determinare se le coppia di ladri abbia fatto compere anche con altre carte di origine sospetta.