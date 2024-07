Roma, i simboli dell'amore imbrattano il centro: rimossi 700 chili di lucchetti tra Fontana di Trevi e Pantheon

A Roma i lucchetti, da qualcuno considerati come i simboli dell'amore, imbrattano le via del centro storico, e non solamente la zona di Ponte Milvio. Nella giornata di ieri ben 700 chilogrammi di vecchi lucchetti presenti in particolare sui parapedonali sono stati rimossi nelle varie strade comprese tra la zona di fontana di Trevi e il Pantheon.

Le operazioni sono state coordinate dagli agenti del gli agenti del I gruppo Centro Storico della polizia locale, e condotte con l'ausilio di Ama e dell'ufficio tecnico del I Municipio. Al termine delle attività è stato possibile ripristinare i parapedonali danneggiati o divelti e avviare la pulizia e il diserbo, dove necessario, dell’area interessata. Tutti i lucchetti rimossi sono stati consegnati al personale Ama, per le successive operazioni di smaltimento.