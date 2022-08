Riceve quadri per 100 mila euro e richiude fuori il venditore senza pagarlo

Momenti di tensione, mercoledì pomeriggio, in piazza dell’Ara Coeli e occhi all’insù per tanti turisti e passanti per un intervento dei vigili del fuoco che con una autoscala hanno raggiunto il 4° piano. Un incendio, una persona che si è sentita male e non riesce ad aprire la porta, qualcuno che ha lasciato le chiavi in casa ed è rimasto fuori?

Niente di tutto ciò. L’intervento dei vigili del fuoco lo avevano richiesto i carabinieri del comando di Piazza Venezia perché il titolare di una società che vende opere d’arte aveva chiamato al 112, preoccupato per la salute del proprietario di casa a cui aveva appena consegnato delle opere d’arte, per più di centomila euro, poi era sceso in auto a prendere un catalogo e non era più riuscito a rientrare nell’appartamento per essere pagato.

In effetti la mancata apertura della porta al proprietario dei quadri sembrerebbe essere stato un tentativo di appropriarsi indebitamente delle opere senza pagarlo. Grazie all’ausilio dei vigili del fuoco entrati dalla finestra i carabinieri hanno constatato la presenza del proprietario di casa in buono stato di salute, denunciato, e hanno recuperato tutte le opere d’arte che sono state restituite al legittimo proprietario.