Roma a mano armata. Pistole e fucili rubati dagli appartamenti per militarizzare la criminalità

A Roma ci sono troppe armi, anche tenute sotto al letto, negli armadi, sui comodini, spesso in bella vista. Pistole e fucili conservate in casa in maniera troppo leggera e alla mercé dei ladri d'appartamento che le accaparrano senza farsi troppe domande. Armi sì detenute legalmente dai proprietari, ma destinate ad alimentare un mercato florido, quello della criminalità. D'altronde, come spiegano gli investigatori a RomaToday, il mercato nero è rifornito indirettamente da quello legale. Dopo un primo blitz che ha portato al ritiro di 165 armi che rischiavano di diventare clandestine, i carabinieri hanno controllato altre 1.712 persone che hanno una licenza e che hanno consentito di sottoporre a verifica quasi 4.601 armi.

I controlli sulle armi

Numeri che riguardano le aree del versante sud-est della Capitale, tra cui Frascati, Castel Gandolfo, Velletri, Colleferro, Tivoli, Subiaco, Palestrina e del litorale sud, tra Pomezia e Anzio. I controlli hanno comportato quattro denunce in stato di libertà, sei persone segnalate al prefetto per la revoca del porto d'armi e 306 diffidate a regolarizzare la certificazione medica di idoneità psicofisica.

In totale, i carabinieri hanno ritirato 18 armi da fuoco tra sequestri e ritiri amministrativi, e 487 munizioni. Sull'onda dei controlli, alcuni cittadini si sono messi in regola, anche acquistando idonei armadi per la custodia delle armi, mentre altri spontaneamente hanno deciso di disfarsi di pistole, fucili e munizioni, regalandole ad amici che hanno titolo per la detenzione oppure, come nel caso di 18 pistole, 60 fucili e quasi 873 munizioni, sono stati consegnati presso le stazioni dell'Arma per la successiva rottamazione.

Le violazioni

Controlli che sono destinati a continuare. Tra le principali violazioni riscontrate ci sono la mancata o non aggiornata certificazione medica di idoneità psicofisica, di munizionamento in più rispetto al consentito, porto d'armi scaduto, omessa denuncia del trasferimento del luogo di custodia delle armi, cessione di armi senza la prevista autorizzazione e il possesso abusivo di armi, come ad esempio nel comune di Poli, dove un pensionato è stato trovato in possesso di un fucile senza permesso, poi ritirato per la successiva rottamazione.

I furti negli appartamenti

Fin qui la cronaca dei controlli. Poi c'è un dato, non numerico, che merita però attenzione. Che rischio c'è nel tenere un'arma in casa? La quasi totalità delle pistole che le forze dell'ordine sequestrano nei loro blitz o quelle che, in seguito alle indagini, risultano utilizzate in agguati, omicidi o gambizzazioni, sono calibri medio piccoli, quindi riconducibili a usi civili e non militari. In sostanza, le armi in mano ai criminali di Roma, e le relative munizioni, sono in realtà il bottino di furti negli appartamenti di chi li detiene legalmente.

I fatti di sangue

L'assunto viene da sé ed è chiaro: più porto d'armi rilasciati, più pistole e fucili in circolazione e più alto è il rischio che finiscano in mani sbagliate. I fatti di cronaca lo testimoniano.

Questi primi quattro mesi del 2024 a Roma hanno raccontato gli omicidi di Alexandru Ivan e di Cristiano Molè, le vicende criminali dei grilletti facili con gli spari contro un Casamonica, al Quarticciolo, a Nettuno, alla Magliana, alla Garbatella, alla borgata Finocchio, a Torre Maura, a Boccea, ma anche le vendette personali come i colpi di pistola esplosi dopo una lite stradale, con due feriti, o gli spari contro l'abitazione dell'ex della compagna da uno stalker che ha poi ha anche pestato il nuovo compagno di lei. Fatti di sangue che hanno riportato alla luce un annoso problema, quello della facilità con cui le armi circolano in città.

Recuperare un'arma

A gennaio scorso il prefetto Lamberto Giannini era stato chiaro: "C'è un mercato. Ci sono armi che vengono rubate. A Roma spesso vengono fatte operazioni dove vengono recuperate armi importanti, ma non penso che sia così facile recuperare un'arma".

Eppure non è sempre così. In questo articolo di approfondimento per la sezione Dossier, avevamo già raccontato quanto costa rimediare un'arma clandestina. Si va spesso in periferia, si cerca il contatto giusto e si tratta per il prezzo. Dai 200 euro in su per una semiautomatica, mille per una mitraglietta, dai duemila per un fucile kalashnikov. Il prezzo sale se la pistola non ha mai sparato.

I dati (incompleti)

Secondo i dati forniti dalla questura di Roma, nel 2022 sono stati rilasciati 2.663 i porto d'armi per difesa personale, rilasciati e rinnovati contro i 2.305 dell'anno precedente. Un aumento di 350 autorizzazioni. Nel 2021, infatti, nella Capitale c'erano 70.605 licenze in totale per armi tutte regolarmente detenute e censite. Numeri destinati a salire.

In attesa dei dati aggiornati, nel primo trimestre del 2023, sono stati autorizzati 762 porto d'armi. Numeri destinati a salire visto che all'appello mancano i dati di almeno altri 13 mesi. I numeri non raccontano la totale verità dello scenario.

Premesso che la questura rispetta i criteri dettati da un preciso regolamento per rilasciare le autorizzazioni, ci si chiede perché siano sempre così tante le richieste in una città come Roma in cui già si spara molto.