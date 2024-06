Roma a mano armata, controlli su 1400 tra pistole e fucile. Una persona su 10 non ha i permessi medici

A Roma ci sono troppe pistole e fucili. Arme tenute spesso incustodite e licenze concesse o confermate troppo alla leggera. La prefettura, da mesi, ha imposto una stretta con una serie di controlli che sono scattati da mesi a Roma e in altre zone come Tivoli, Frascati, Velletri, Colleferro e Palestrina.

Dopo un primo blitz che ha portato al ritiro di 165 armi che rischiavano di diventare clandestine, i carabinieri, lo scorso aprile, hanno controllato altre 1.712 persone che hanno una licenza e che hanno consentito di sottoporre a verifica quasi 4.601 armi.

Senza autorizzazioni

Ora una nuova ondata di controlli. I militari hanno controllato altre 403 persone e 1.421 armi. Rilievi che hanno permesso di denunciare un uomo per omessa custodia di armi e diffidare 41 persone per mancata regolarizzazione della certificazione medica di idoneità psicofisica. In sostanza una persona su 10, di quelle controllate, non ha i permessi medici per tenere le armi.

In totale, i carabinieri hanno ritirato 20 fucili, 6 pistole e otre 400 munizioni, tra sequestri e ritiri amministrativi. Tra le principali violazioni riscontrate, oltre la custodia delle armi in luoghi e con modalità non consentite, ci sono infatti anche la mancata o non aggiornata certificazione medica di idoneità psicofisica.

Sull'onda dei controlli, alcuni cittadini si sono messi in regola, anche acquistando idonei armadi per la custodia delle armi, altri spontaneamente hanno deciso di disfarsi delle armi e delle munizioni, regalandole ad amici che hanno titolo per la detenzione oppure consegnandole ai carabinieri stessi per la rottamazione.

Il rischio

Poi c'è un dato, non numerico, che merita però attenzione. Che rischio c'è a tenere un'arma in casa? La quasi totalità delle pistole che le forze dell'ordine sequestrano nei loro blitz o quelle che, in seguito alle indagini, risultano utilizzate in agguati, omicidi o gambizzazioni, sono calibri medio piccoli, quindi riconducibili a usi civili e non militari. In sostanza, le armi in mano ai criminali di Roma, e le relative munizioni, sono in realtà il bottino di furti negli appartamenti di chi li detiene legalmente.