Mucca investita sui binari della Roma Nord: treni fermi e i passeggeri proseguono a piedi

Non c'è pace per i pendolari e gli utilizzatori della ferrovia Roma Nord, ferma dalla tarda mattinata di sabato 10 dicembre a causa dell’investimento di una mucca sui binari.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Grottarossa e Saxa Rubra. L'impatto con la mucca, probabilmente fuggita da un allevamento, ha fatto deragliare il treno nel tratto compreso tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra. Sul convoglio, partito alle 11:55 da piazzale Flaminio e diretto a Montebello, viaggiavano circa 30 persone.

I passeggeri sono stati fatti scendere, e sono stati costretti a percorrere a piedi la distanza sino alla stazione di Saxa Rubra, come testimonia anche un video condiviso dal profilo Instagram di Welcome To Favelas. Cotral ha informato che è stato attivato il servizio di bus sostitutivi, e che per verificare eventuali responsabilità e di risalire al proprietario dell’animale presenterà un esposto all’autorità giudiziaria, anche alla luce dei danni causati al mezzo e al servizio dall’incidente.

Già nel 2017 si era verificato un episodio analogo, fortunatamente senza conseguenze, nel parcheggio dei bus del nodo di scambio di Saxa Rubra, a causa di un toro che si era allontanato da un allevamento nei pressi della stazione.