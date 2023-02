Maxi controlli dei carabinieri a Roma nord: tre arresti e due minori denunciati

Tre arresti e due denunce. Questo il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri della compagnia Roma Trionfale nella giornata di domenica tra i quartieri di Trionfale, Monte Mario, Ponte Milvio e Tomba di Nerone, un'attività che ha portato all'identificazione di oltre 100 persone e a verifiche su una cinquantina di auto ai posti di blocco.

L'arresto è scattato per una 49enne romana che, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari per precedenti reati, è stata sorpresa in strada e per un 58enne originario di Napoli ma residente a Roma, già sottoposto ai domiciliari, per cui è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli per espiare una condanna a 17 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato anche un 48enne, originario di Capo Verde ma residente a Roma, in ottemperanza all’ordine di esecuzione di pena emesso dalla procura generale della Corte d'Appello di Roma per una condanna a un anno e 5 mesi di carcere per i reati di ricettazione e furto aggravato.

Denunciati due minorenni

I militari hanno poi denunciato un 15enne eritreo per porto abusivo di armi perché trovato in possesso di due coltelli a serramanico, e una 17enne perché riconosciuta quale autrice di un furto consumato in un’attività commerciale di zona.