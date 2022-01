Roma nord, chiuso un negozio: i dipendenti non avevano il green pass

Durante le verifiche a Roma nord, è scattato il provvedimento di chiusura per un negozio per mancato rispetto delle norme anti covid. I caschi bianchi del XV gruppo Cassia della polizia locale hanno riscontrato il mancato possesso del green pass da parte del personale addetto alle vendite.

Gli agenti hanno diffidato il titolare a riaprire fino all'adempimento di tutte le procedure di legge a tutela della salute pubblica. Nel corso dei controlli sono emerse inoltre diverse irregolarità amministrative per un totale di sanzioni di ammontare superiore a 5mila euro.

Sequestrato anche un ingente quantitativo generi alimentari per mancato rispetto delle disposizioni per la vendita sul suolo pubblico: circa 20 quintali di frutta e verdura che, essendo in buono stato di conservazione, sono stati devoluti ad un'associazione benefica.