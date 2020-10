Metro B, un guasto manda in tilt la tratta per tre ore: bus navetta colmi

Metro B di Roma sospesa nella tratta tra Laurentina e Garbatella, in entrambe le direzioni. E' questo il messaggio diffuso da Atac attraverso i suoi canali ufficiali, comunicando così all'utenza il disservizio.

L'azienda dei trasporti della Capitale non ha specificato la motivazione dello stop, adducendo il tutto ad un "guasto tecnico". Una situazione che, dalle 5:30 del mattino, ha mandato in tilt la linea B, nonostante Atac abbia messo su strada una serie di bus sostituivi a copertura della tratta tra Laurentina e Garbatella. Tanti i messaggi sui social degli utenti in cerca di risposte.

Il gusto arriva proprio nei giorni in cui è d'attualità il tema del mancato distanziamento sociale sui mezzi di trasporto che, come si vede in questo video, sono spesso pieni così da non rispettare le norme anti Covid. La tratta è tornata alla normalità alle 8:30, tre ore dopo il guasto.

#info #atac - Metro B: riprende normale servizio (risolto guasto tecnico) #roma https://t.co/Zg5e0QL6re October 9, 2020