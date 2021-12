La vetrina nelle chat di Telegram e nelle storie di Instagram, pusher 2.0 trovato con 87 chili di hashish

Utilizzava una chat ad invito su Telegram e un account Instagram aperto a tutti. Due canali di vendita sempre più usati, durante il periodo della pandemia, dai pusher che hanno cercato di reinventare il loro modo di fare affari con la droga. A finire nei guai, questa volta, un 27enne romano che dal suo appartamento di Torre Maura aveva messo in piedi un fiorente giro di spaccio tanto che i finanzieri che lo hanno arrestato con 87 chili di hashish.

Stupefacente che avrebbe fruttato migliaia e migliaia di euro. Il metodo usato del 27enne era semplice. Da febbraio 2020 in poi, compreso il periodo del lockdown e quello in cui c'erano le restrizioni per i movimenti in città, il ragazzo usava le storie su Instragram per annunciare l'arrivo del tipo di hashish che in quel momento aveva a disposizione, indicazione il prezzo.

Una sorta di menù che, per i clienti più esclusivi, veniva quindi decantato nella chat "chiusa" su Telegram dove oltre la foto della "merce", al cliente 2.0 veniva descritto al meglio il prodotto, le modalità di acquisto e le varie quantità a disposizione. La droga, una volta chiuso chiuso l'affare con il pagamento su carte prepagate o alla consegna, veniva portato a domicilio, oppure preso dal cliente stesso a Torre Maura.

Le tante, troppe, cessioni di hashish concluse sono però costate care al 27enne. I baschi verdi del gruppo pronto impiego della guardia di finanza di Roma, sono risaliti a lui facendo scattare il blitz nell'appartamento. Oltre 3 chilogrammi di hashish sono stati trovati in una intercapedine del forno e il restante quantitativo all'interno di una cantina. Il giovane, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti e associato alla casa circondariale di Velletri.