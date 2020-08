Incendi da Monte Mario a Roma sud, 5 roghi in poche ore: ancora chiuse via del Mare e Ostiense. Stop a Roma-Lido

E' stato un pomeriggio di fuoco a Roma. Martedì 4 agosto, dalle 15 circa con il primo incendio nella zona di Monte Mario, una lunga scia di fiamme e fumo ha invaso la Capitale con strascichi che sono arrivati fino ad oggi, con la via del Mare e la via Ostiense ancora parzialmente chiuse e con la Roma-Lido parzialmente interrotta per le operazioni di bonifica.

Gli aggiornamenti sul traffico e sulla Roma Lido

I vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri forestali e la polizia locale di Roma Capitale stanno lavorando ininterrottamente da ore: la situazione più delicata è quella di Roma sud tra via di Mezzocammino e via Marconi, ma anche nella zona di Tor di Valle verso il Raccordo. Le fiamme hanno colpito anche Acilia dove sono state distrutte diverse baracche in via Domenico Morelli.

Non solo la viabilità di quel quadrante di è in tilt ma anche la mobilità. Atac infatti ha informato dell'interruzione parziale della Roma Lido tra Magliana e Acilia in entrambe le direzioni. Da e per Casal Bernocchi bisogna usare il bus 013, da e per Tor di Valle la metro B e il bus 777, mentre la stazione Vitinia non è raggiungibile. In giornata, inoltre, bisognerà capire se l'incendio ha danneggiato asfalto e cavi dei treni.

#info #atac - interruzione parziale ferrovia Roma-Lido Eur Magliana<->Acilia

-da e per Casal Bernocchi: utilizzare bus navetta e bus 013

-da e per stazione Tor di Valle: utilizzare metro B e bus 777

-causa chiusura via Ostiense non è possibile servire la stazione di Vitinia #Roma — infoatac (@InfoAtac) August 5, 2020

#Roma #traffico Via del Mare

🚗🚗code tra Acilia e Via di Mezzocammino > Romacausa

❗👨‍🚒chiusura strada a seguito di #incendio domato#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 5, 2020

👨‍🚒#Roma - Via Ostiense

🔴CHIUSURA tra svincolo interno del G.R.A e Via di Decima >Roma

(dalle ore 04:00 del 04 agosto )



🚗🚗code nel tratto precedente la chiusura - USCITA OBBLIGATORIA sul GRA



❗❗accertamenti tecnici a seguito di incendio domato #luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 5, 2020

L'incendio a Tor di Valle

A causare tutto questo il rogo scoppiato intorno alle 18 che ha avvolto Tor di Valle, mandando in tilt anche l'adiacente via del Mare, l'Ostiense e appunto la Roma-Lido. Tredici persone, che occupavano l’area di un vecchio cantiere, sono rimaste intrappolate dalle fiamme. Carabinieri e vigili del fuoco stanno lavorando ancora per spegnere l'incendio, insieme ai gruppi della protezione civile.

L'incendio a Monte Ciocci

Il primo incendio di martedì, in ordine di tempo, è avvenuto ancora a Monte Ciocci, nella Riserva naturale di Monte Mario. Alte fiamme hanno minacciato alcune abitazioni, fumo nero e denso hanno interessando le abitazioni dei quartieri Prati e Balduina. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, i moduli della protezione civile e gli agenti del I Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso a scopo cautelativo piazzale Ammiraglio Bergamini.

Solo pochi giorni fa, il 30 luglio era divampato un altro grosso incendio che aveva impegnato i soccorritori per diverse ore. In quel caso a prendere fuoco fu una vasta aera del parco Monte Ciocci compresa fra la Balduina e Valle Aurelia.

Altri due roghi a Roma

Un violento incendio è scoppiato anche a Le Rughe. Qui le fiamme hanno distrutto parte di un vivaio in via Cassia 2430. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale. I propietari sono stati evacuati dalla propria abitazione presente all'interno dello stesso terreno in cui sorge il vivaio.

Inoltre, è andato in scena un rogo anche in via Domizia Lucilla. Alle 12,10 circa, sono state inviate dalla sala operativa 3 squadre dei vigili del fuoco. Alle ore 15,40 la situazione è sotto controllo.

Incendio sulla Pontina

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio anche sulla Pontina, all'altezza di Castel di Decima, dove un albero è caduto sulla carreggiata e ha ostruito il passaggio. La strada è stata chiusa. Intorno alle 18:40, come comunicato da Anas, la strada è stata progressivamente riaperta.