Lavori sulla Roma Lido, è caos navette. Centinaia di romani per ore sotto il sole

Una giornata di mare che si trasforma in un incubo. Roma Lido nel caos. I lavori annunciati da tempo da Cotral e avviati dopo 20 anni lungo la linea, hanno preso il via nella mattinata di oggi. In particolare gli interventi riguardano la linea aerea. Sia oggi che sabato prossimo, da inizio servizio fino alle 18, stop al servizio nella tratta Vitinia Colombo.

I problemi si sono verificati con le navette, fisiologicamente insufficienti a sostituire il servizio reso con i treni. A fronte di convogli che trasportano oltre 1000 persone infatti, in strada sono finiti pullman per il trasporto extraurbano da 50 posti, in partenza differita dalle varie fermate della Roma Lido. Il risultato sono state attese monstre in banchina, sotto il sole. Migliaia i romani presenti, costretti sotto il solleone ad attendere un bus verso il mare o per desistere dall'intento di una giornata in spiaggia e tornare quindi a casa.

Scene di ressa, con la presenza di anziani e giovanissimi, rimasti di fatto bloccati tra Roma e Ostia. Secondo quanto apprende RomaToday già poco prima delle 9 si sono verificati i primi problemi, con un pullman arrivato a Vitinia e che ha lasciato in strada diversi passeggeri. Sono volati insulti da parte degli utenti verso il conducente Cotral. C'è stata anche una richiesta di intervento della polizia. Le scenario si è replicato in diversi punti e diversi momenti della mattinata.

Presi d'assalto i mezzi Atac diversi al mare, la linea 709, 070 e 712. Secondo una lettrice di RomaToday, presente sul posto a Tor di Valle, "dalle 10:30 una prima navetta dopo un’ora che ha preso poche decine di persone e una seconda dopo due ore che ha preso qualche altra decina di persone". Sempre secondo la lettrice, rimasta ore in attese di una navetta perché quando arrivate troppo piene, dalle 10.30 alle 12.40 sono arrivati solo due pullman.