Roma Lido senza 5 stazioni: da oggi stop a Magliana, banchine prese d'assalto. Pendolari furiosi

Primo giorno di chiusura della stazione Piramide, nodo cruciale della Roma-Lido, ed è già caos. Disagi aumentati perché, oltre ai cinque scali chiusi come da programma, oggi anche la stazione di Casal Bernocchi è rimasta con le serrande abbassate fino alle 11, saltando così l'ora di punta. Il 'Comitato dei Pendolari della Roma-Lido' che da mesi si dice preoccupato della "ulteriore 'amputazione" del servizio", oggi ha inscenato una protesta alla stazione Lido Centro. Decine gli utenti che si sono presentati con cartelli.

"Regione, Comune, Atac: tra i tre litiganti i pendolari pagano". "No treni, no party". "Più treni per Roma - Ostia". Si leggeva sui cartelli esposti. La Roma Lido, da oggi, effettua collegamenti da lunedì a venerdì solo tra Lido Centro e Eur Magliana. Le corse saranno ogni 22 minuti (al netto degli ormai soliti rallentamenti) e solo tre treni Caf in linea, più uno di riserva.

Con la chiusura stamattina la stazione Piramide, per raggiungere il Centro, i pendolari sono costretti a scendere tutti alla stazione Magliana, per poi cambiare sulla linea B. Lo scalo, così, già da questa mattina si è trasformato in uno snodo affollato. Banchine prese d'assalto e treni a frequenza ridotta: un incubo per gli utenti. Discorso diverso a Casal Bernocchi dove il personale, come successo anche a San Giovanni e Spagna nei giorni scorsi, si è dato malato all'ultimo momento lasciando Atac sguarnita.

"Altra puntata della soap-opera 'Disaster Lido'. - sottolineano amaramente dal 'Comitato dei Pendolari della Roma-Lido' - Oggi signori in programma non una, non tre e neppure 5 sole fermate chiuse. Oggi potremo raccontare di un record storico per le ferrovie italiane. Sei stazioni chiuse su 13 (oggi anche Casal Bernocchi), 23 impianti di traslazione chiusi su 45 esistenti tra Ostia e Basilica. Sole 100/corse/giorno mentre erano 178 fino a Febbraio 2020. Ma le poltrone son tutte piene, anche da quei decisori, che han causato questi disastri e stanno transumando in Astral e Cotral".

E sono tanti i pendolari che, sui social, hanno manifestato il loro malcontento. "Sono bravi a chiacchiere solo quando gli servono voti o devono criticare l'operato di altri", scrive Valentina. "Deve finite questo scempio. Siamo stanchi di vivere questo dramma tutti i giorni e costretti a prendere la macchina. Rimborso degli abbonamenti subito", il messaggio di Laura.

#romalido la foto che rappresenta la disorganizzazione assoluta di una città in preda al caos. Queste sono le persone che sono uscite dal treno della Roma lido, in attesa della metro b #schifo pic.twitter.com/Lf2uRJmRHk November 11, 2021