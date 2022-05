Panico sulla Roma Lido, spruzzato spray al peperoncino: passeggeri in fuga

Prima la discussione tra due gruppi di adolescenti, poi le urla. Nel mezzo qualcuno che ha spruzzato lo spray peperoncino tra i vagoni. È quanto successo nel tardo pomeriggio di domenica 15 maggio. Immagini di panico che, riprese da alcuni smartphone, sono finiti sulla pagina di Welcome To Favelas.

Ad indagare sul caso la polizia di Stato. Stando alcune testimonianze a costringere i passeggeri ad abbandonare i vagoni sarebbe stato lo spray urticante, spruzzato da una guardia giurata. Versione però smentita da Atac.

Secondo l'azienda dei trasporti, infatti, ad utilizzare lo spray non sarebbe stato il personale di sicurezza ma qualcuno degli adolescenti che stava litigando. D'altronde, raccontano fonti dell'azienda dei trasporti, lo spray non è uno strumento in dotazione al personale di sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.