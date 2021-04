Roma Lido, altra giornata di passione: linea aerea danneggiata e tratta interrotta. Attivi i bus navetta (pieni)

Ancora una giornata di passione per gli utenti della Roma Lido. Nella notte, secondo quanto apprende RomaToday, la rincalzatrice ferroviaria che lavorava per continuare a lavorare sulla linea aerea danneggiata giorni fa, ha colpito un palo della linea aerea stessa e ha accavallato la linea.

Un grande problema, visto che Atac ha dovuto interrompere la tratta tra Vitinia e Lido Centro, in entrambe le direzioni, attivando i bus navetta. Intorno alle 6 del mattino, è stata poi comunicata l'attivazione della circolazione tra Colombo e Lido Centro in entrambi i sensi di marcia, con i bus sostitutivi attivati per coprire la tratta Lido Centro - Eur Magliana, sia in direzione Ostia che in direzione Roma, mentre Atac consiglia di usare la Metro B per colmare la distanza tra Eur Magliana e Porta San Paolo.

Alle 7:30 il nuovo annuncio di Atac: "Circolazione attiva tra Roma Porta San Paolo <-> Vitinia, utilizzare oltre ai bus sostitutivi anche la linea S15 tra Acilia e Piramide". Bus che, come facile immaginare, sono pieni, per la preoccupazione dei 'pendolari' dopo la notizia che i Nas di Roma hanno trovato tracce di Coronavirus su maniglie e pulsanti sia dei bus che proprio della Roma Lido stessa.

Il Comitato Pendolari della Roma-Lido, dopo il guasto di oggi, ha lanciato un appello a tutti gli utenti: "Partecipiamo numerosi all'assemblea pubblica sabato 17 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 a Dragona, per dire basta alla grave situazione in cui siamo costretti a viaggiare come pendolari di una delle peggiori ferrovie regionali affidate ad Atac. Chiediamo fatti concreti: siamo stanchi dei soliti annunci di piani pluriennali di investimenti. Chiediamo di poter viaggiare in sicurezza e lo sblocco dei cantieri sull'intera tratta".

L'ultimo guasto si era verificato, in maniera eclatante, lo scorso 2 aprile. Quel venerdì di una settimana fa, un cavo della linea aerea si staccò finendo sui vagoni in corsa facendo creando scintille ed esplosioni (il video). L'assessore ai trasporti in regione Lazio Mauro Alessandri comunicò di voler convocare Atac per avere una relazione sull'incidente e paventò l'ipotesi di "interrompere immediatamente la linea al fine di realizzare i lavori di risanamento e/o sostituzione canalone porta cavi, rinnovo dell'armamento dell'intera tratta compresi deviatoi, potenziamento e risanamento della linea elettrica di contatto per un totale di 63 milioni di euro". Dopo i lavori tampone di Atac e la riattivazione a Pasquetta, oggi un nuovo problema.