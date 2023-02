Sassi contro un convoglio: sulla Roma-Lido "salta" un altro treno

Problemi senza fine per la nuova Metromare, ex Roma-Lido. Ai guasti e ai ritardi si sono aggiunti, giovedì mattina, i vandali. Che mercoledì pomeriggio hanno lanciato sassi contro un treno rompendo un vetro e costringendo Cotral a portarlo in officina per la riparazione e a gestire il servizio con soli tre treni.

I sassi sono stati lanciati intorno alle 18 di mercoledì all’altezza della stazione di Lido Nord, costringendo il conducente a fermare il treno Lido Centro. Conseguenza diretta, giovedì mattina - come anche mercoledì mattina, ma per altre motivazioni - le corse sono andate avanti a singhiozzo, con i treni che hanno accumulato ritardi su ritardi e le banchine affollate di pendolari furiosi.

“Stamattina soli tre treni in linea dei cinque, uno in meno per vetro cristallizzato per urto, più il ‘principe azzurro’ che avrebbe Cotral a disposizione in deposito, frequenze a 30 minuti e accumulo ritardi in linea per difficoltà salita da Acilia in poi”, tuonano dal Comitato Pendolari della Roma-Lido, che ha puntato il dito anche contro le navette sostitutive attivate dall’azienda.

“Forse otto navette di supporto, quattro in partenza da Colombo e quattro da Porta San Paolo, che dovrebbero fermare davanti alle stazioni, ma sono pullman turistici da 54/56 posti”. E sempre mercoledì sera, oltre ai sassi lanciati contro il convoglio, dopo le 20 l’alimentazione elettrica in linea è saltata tra le sottostazioni elettriche di Torrino e Vitinia, con conseguenze tristemente conosciute. Cotral, dal canto suo, ha confermato che è stata sporta denuncia per atti vandalici e che il treno è stato riparato e tornerà in servizio venerdì mattina.

Esasperati, ma ancora non rassegnati, i pendolari dell’ex Roma-Lido ha rinnovato l’invito a partecipare all’incontro con i candidati a presidente della Regione Lazio organizzato per giovedì 2 febbraio ad Acilia proprio per parlare dei problemi della ferrovia ex-concessa, oggi in mano ad Astral e Cotral.