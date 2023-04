Roma Lido nel caos, assalto alle navette bus: polizia e carabinieri costretti a inervenire

Venerdì 28 aprile di passione per gli utenti della Roma Lido rimasti a piedi dopo il guasto alla linea aera che ha mozzato la linea, attiva solamente tra Ostia e Acilia dalle 6 del mattino fino alle 12:20. Risultato: treni soppressi, navette prese d'assalto e utenti infuriati con Coltra, subentrata ad Atac nella gestione della linea, e con la stessa agenzia dei trasporti di Roma che - a detta dei presenti - avrebbe mandato pochi bus sostitutivi.

"Il problema è grave, sulla via aerea e in entrambe le direzioni" hanno detto i macchinisti a chi ha chiesto informazioni che poi hanno aggiunto: "Non abbiamo ancora una previsione di riapertura puntuale". Dopo sei ora la situazione è tornata alla normalità, ma i problemi sono durati per tutto l'arco della mattinata.

I pendolari, furiosi, hanno faticato a salire sulle navette per raggiungere la stazione di Piramide o di Magliana, i primi snodi utili per utilizzare poi la Metro B: "Come facciamo ad andare al lavoro? - ha raccontato un utente del servizio - Le navette sono in ritardo e quando arriveranno saranno dei carri bestiame". Le fa eco una signora che poi con una certa ironia osserva: "Sempre di venerdì i disservizi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In molti hanno chiamato anche i carabinieri e la polizia che hanno raggiunto le stazioni di Acilia e Casal Bernocchi. Qualcuno avrebbe anche cercato di prendersela con i conducenti dei bus sostitutivi, danneggiando due bus e forando anche gli pneumatici dei mezzi. Secondo quanto si apprende, le navette di Atac sono entrate in servizio soltanto dopo le 10, orario in cui sono state allertate della necessità di inviare mezzi sulla base dell'accordo stipulato con il Campidoglio in caso di emergenze.

Fatto sta che gli animi caldi sono stati placati proprio dalle forze dell'ordine. Il guasto sarebbe avvenuto a causa di un treno che, all'altezza di Tor di Valle avrebbe agganciato i cavi dell'alimentazione elettrica tranciandoli e interrompendo la corrente. I tecnici hanno lavorato e alle 12:20 i treni sono tornati a percorrere nuovamente l'intera tratta, con ritardi residui.