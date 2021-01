Investito da un treno della Roma-Lido: grave un uomo

E' stato trasportato in eliambulanza d'urgenza un uomo rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un treno della linea Roma-Lido. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:00 di stamattina, mercoledì 27 gennaio, per cause in via di accertamento.

Ad essere soccorso dai vigili del fuoco un uomo italiano di 41 anni, poi affidato alle cure del personale del 118 e portato d'urgenza allo stadio Stella Polare dove è stato poi affidato alle cure dell'elisoccorso che l'ha trasportato all'ospedale San Camillo.

Per consentire l'intervento dei soccorritori in piazzale della Stazione del Lido è stato necessario chiudere la stazione Lido Centro della Roma Lido con l'attivazione dei bus sostitutivi nella tratta Colombo-Acilia, regolare la tratta Acilia - Porta San Paolo in entrambe le direzioni.

Da accertare la dinamica dell'investimento, resta da comprendere se il 41enne ferito si sia gettato volontariamente sotto il convoglio o se sia stato vittima di un incidente. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri.