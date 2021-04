Paura sulla Roma Lido, i cavi elettrici si staccano e bruciano il vagone

Giornata di paura sulla Roma Lido quando, tra Acilia e Ostia Antica, i cavi elettrici che alimentano la tratta si sono staccati per un guasto e, collassando, sono caduti sui vagoni di un treno in corsa verso Ostia, bruciando la parte superiore di due convogli.

Una volta che il macchinista ha fermato il treno, i passeggeri sono letteralmente fuggiti chi sui binari, chi sul lato delle sterpaglie che dividono la ferrovia dalla via Ostiense. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il personale del 118 e di Atac.

I pompieri hanno anche spento dei piccoli roghi causati dalla reazione del guasto del cavo elettrico a contatto con le sterpaglie. Molta la paura, fortunatamente però nessuno è rimasto ferito. Tante le testimonianze sui social. Da capire, ora, il perché il pantografo della tratta abbia collassato così.

Atac per la verifica dell'infrastruttura ha interrotto la tratta parzialmente attivando il servizio bus sostitutivo tra Eur Magliana e Acilia in entrambi i sensi di marcia. Resta attivo il servizio con rallentamenti tra Acilia e Colombo mentre tra Piramide ed Eur Magliana Atac consiglia di "utilizzare la Metro B" con la conseguente ressa, con assembramento, per accapararsi il bus utile per tornare a casa o recarsi sul posto si lavoro. L'utente @Guybrush su Twitter ha postato un video che racconta i momenti successivi al guasto.