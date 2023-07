Si distrae al cellulare e sbaglia fermata, torna indietro sui binari e manda in tilt la tratta

Era a bordo del treno preso alla stazione Piramide per raggiungere la sua destinazione. Distratta dal cellulare, però, ha mancato la fermata e così ha pensato bene di scendere alla successiva, andare prima sui binari e poi fare a piedi il percorso inverso in galleria. Il tutto bloccando la tratta per trenta minuti. È quanto successo ieri mattina sulla Roma Lido, rimasta così ferma per circa mezzora.

A dare l'allarme sono stati gli addetti alla sicurezza e il macchinista del treno. La donna - una cinese di 63 anni - dopo aver mancato la fermata di Vitinia, quella utile per completare il suo percorso, è scesa ad Acilia. A quel punto ha agito. Identificata e bloccata dai carabinieri intervenuti, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio.