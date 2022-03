Roma-Lazio, allerta per l'arrivo di ultras filorussi dall'est Europa

Massima attenzione in occasione del derby di domenica 20 marzo, in programma all'Olimpico alle 18. Sotto la lente le tifoserie straniere in arrivo nella Capitale. Sono previste allo stadio circa 50mila persone. L'attenzione però in queste ore è focalizzata sull'arrivo di alcuni gruppi di ultras bulgari, gemellati con la Lazio, e storicamente filorussi.

Non si esclude che tra questi possano esserci anche sostenitori della Russia di Putin. Furono proprio i tifosi laziali in passato a esporre durante una partita una bandiera del Donbas, cosa che costò loro il divieto di andare in trasferta alla partita di Europa League con la Dinamo Kiev.

Il piano sicurezza verrà messo a punto da prefettura e questura oggi e sarà già operativo dalla tarda serata di venerdì. I controlli interesseranno non solo l'area dello stadio ad ampio raggio ma anche il centro storico e le zone della movida dove potrebbero incontrarsi supporter delle opposte tifoserie. Sorvegliati speciali i punti caldi attorno all'Olimpico: ponte Duca d'Aosta e Ponte Milvio per evitare contatti tra tifosi delle due squadre che accederanno all'impianto sportivo dai lati opposti.



Attenzione anche ai caselli autostradali e alle stazioni. Monitorati in queste ore anche i canali social. In campo, a garantire la sicurezza oltre i carabinieri e la polizia, anche la finanza e la polizia locale che, 5 ore prima della partita, avrà il compito di sgomberare dalle auto in sosta le zona di viale della XVII Olimpiade, via Austria, via Belgio, via Svezia, via Norvegia, via Dorando Pietri, piazzale Clodio e Largo Livatino.



Chi vorrà lasciare la macchina vicino casa, potrà andare allo stadio anche con i mezzi pubblici. L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 che viaggia tra piazzale Flaminio e piazza Mancini, e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.