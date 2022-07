Ladre di 12 e 17 anni pronte a saccheggiare un appartamento, i vicini fanno saltare il colpo

Stavano per entrare all'interno di un appartamento approfittando del fatto che il proprietario fosse in vacanza, per saccheggiarlo. A fermarle, l'intuito di alcuni vicini di casa della vittima che sentiti i rumori sospetti hanno allertato i carabinieri facendole arrestare. A finire nei guai, due giovani di 12 e 17 anni.

Bloccate, le due portavano in una borsa oggetti utilli perlo scasso: due cacciaviti, una chiave inglese, un paio di forbici, una mini torcia elettrica, due lastre in plastica rigida e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati.

La minore più grande, è stata arrestata mentre la più piccola appena 12enne, non imputabile, è stata affidata ad una casa famiglia individuata a cura della sala operativa sociale del comune di Roma. Entrambe sono gravemente indiziate di aver forzato la porta di ingresso dell'appartamento al primo piano dello stabile al quartiere Trieste.