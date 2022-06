La conosce su Facebook e la perseguita, a giudizio stalker

Ha conosciuto una ragazza su Facebook e poi ha iniziato a tempestarla di messaggi per chiedere un incontro fino ad arrivare a vere e proprie minacce. Vittima è una ragazza di 25 anni, presa di mira da un 38enne di origini brasiliane per il quale il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio con l'accusa di stalking.

Secondo quanto ricostruito dai magistrati di piazzale Clodio, il 38enne aveva contattato la giovane sul social network nel settembre del 2020. Subito l'uomo ha iniziato a bersagliare la ragazza con messaggi chiedendo di incontrarsi. La 25enne poi ha detto di essere fidanzata e a quel punto i messaggi sono diventati minacce.

La situazione è precipitata, secondo le ricostruzioni fatte, nell'ottobre del 2021. Lo stalker aveva deciso di passare alle vie di fatto appostandosi davanti al portone dell'abitazione della giovane. Per alcune ore avrebbe atteso la ragazza e appena l'ha vista uscire l'ha aggredita: una azione violenta fatta di calci e pugni che causarono alla ragazza ferite al labbro e al naso tanto che è necessario l'intervento dei sanitari. La giovane, terrorizzata per quanto avvenuto, ha deciso di presentare una denuncia alle forze dell'ordine per atti persecutori.