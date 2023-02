Infermiera aggredita nel parcheggio del pronto soccorso

Ancora una aggressione contro il personale medico. Vittima, questa volta, una infermiera del policlinico Umberto I di Roma, è stata aggredita lo scorso martedì 21 febbraio da una coppia nel parcheggio del pronto soccorso.

La lite, inizia per una discussione banale, è finita tra gli insulti dei due genitori rivolti all'infermiera dell'ospedale, dove è in cura loro figlio. I due hanno spinto e preso a calci la lavoratrice. L'infermiera è stata soccorsa da alcuni colleghi. Ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. Sul posto la polizia che indaga dopo la denuncia sporta.

"Stavolta è toccata a una infermiera pediatrica dell’Umberto I, aggredita e malmenata con l'accusa di chissà quali nefandezze. Piena e totale solidarietà alla collega, ma ormai è un copione ripetitivo: aggressione, solidarietà alla vittima, sdegno, dichiarazioni autorità competenti: ma quando un fenomeno che sembra eccezionale diventa ripetitivo, allora ci si deve interrogare sulle sue cause strutturali, non solo sulla logica dell’emergenza: e meno male che la sicurezza ha, all’Umberto I, evitato il peggio", il commento del presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Roma, Maurizio Zega.

"Il succedersi degli episodi di violenza si dovrebbe contrastare con la riduzione della pressione sugli ospedali, con investimenti sulla sanità territoriale: ma anche questo sembra ormai un “mantra”, si ripete, si ripete, e poi? Non vogliamo – ha concluso Zega - tirare sassi e acuire la tensione purtroppo esistente, ma la situazione è davvero grave. Intanto, come abbiamo fatto insieme con l’Ordine dei Medici non più tardi di un mese fa, chiediamo di riconoscere ad infermieri e medici la qualifica analoga a quella di pubblico ufficiale, con la conseguenza che ogni aggressione è un oltraggio a pubblico ufficiale. E speriamo che anche questo non diventi un mantra".