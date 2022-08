Il murale di Falcone e Borselli imbrattato: la pista anarchica

È attesa in mattinata in Procura, a Roma, una informativa dei carabinieri in relazione alla vicenda del murale dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino imbrattato con vernice e scritte in piazza Bologna. Sull'opera compaiono scritte contro l'antimafia accompagnate dalla A cerchiata, simbolo degli anarchici. L'azione vandalica sarebbe stata compiuta nella notte tra domenica e lunedì ma risposte in tal senso potrebbe arrivare dall'analisi delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

Ignoti hanno vandalizzato l'opera con scritte contro l'Antimafia "l'Antimafia tortura" e "Alfredo libero, no al 41bis". In attesa di risalire agli autori materiali dell'imbrattamento, almeo uno delle scritte farebbe riferimento alla vicenda di Alfredo Cospito, imputato nel processo contro gli anarchici Fai-Fsi, accussati di essere tra i repsonsabili di una serie di autori tra il 2003 e il 2016. Dal 2021, Cospito è detenuto a Terni in un regime di massima sicurezza.

Chi batte invece la pista dell'antimafia è Maricetta Tirrito, portavoce del Comitato dei collaboratori di Giustizia (Co.G.I.): "Chi ha deturpato la memoria di Falcone e Borsellino deve essere subito identificato. Non possiamo permettere che succeda di nuovo. Non possiamo permettere che questo atteggiamento di disprezzo verso la magistratura e la cultura dell'antimafia dilaghi".

"Anche per questo sabato 10 settembre, con Valeria Grasso ed altri testimonial antimafia, ci raduneremo a Roma, proprio davanti al murales deturpato, per esprimere solidarietà a tutti gli agenti delle forze dell'ordine, ai magistrati e a tutti i cittadini impegnati nella lotta alla mafia. Una lotta che lo Stato può vincere solo se non lascia impuniti gesti come questi", conclude Tirrito.