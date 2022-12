I fratelli "gladiatori" che estorcono denaro e aggrediscono i turisti dopo il selfie vista Colosseo

Aggressioni e estorsioni a chi non pagava la "tassa", quella del selfie con vista Colosseo. Denaro ottenuto con la forza, le minacce e le intimidazioni che è costato caro a due fratelli di 22 e 38 anni ,vestiti da "gladiatori".

Nonostante l'attività di procacciamento di turisti a cui far pagare le foto ricordo sia illegale dal 2019 - quando il regolamento di polizia urbana approvato in assemblea capitolina ne ha vietato l'attività a pagamento - i due non avevano smesso di pretendere soldi. E chi non pagava veniva anche aggredito. La polizia e la procura di Roma ha ricostruito le loro malefatte, dopo aver già arrestato tre "centurioni" lo scorso novembre.

I due fratelli, secondo quanto ricostruito, avrebbero dunque aggredito ed estorto denaro a turisti, fingendosi intermediari e procacciatori nell'area archeologica del Colosseo.

I due "gladiatori" intorno al Colosseo, sembrerebbe ricoprissero il ruolo di supervisori di alcune attività di intermediazione e procacciamento nei dintorni dell'area archeologica, usando anche la violenza fisica per mettersi in tasca dai 40 ai 60 euro a turista. Inoltre i due avrebbero "sempre mostrato un atteggiamento irrispettoso e arrogante" anche nei confronti dei pubblici ufficiali, rifiutandosi di pagare le multe, spiega la Questura. Ai due è stata notificata un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari.