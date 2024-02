Getta calcinacci nel cassonetto durante alcuni lavori di ristrutturazione

Dopo alcuni lavori di ristrutturazione edile, ha pensato bene di gettare i calcinacci alcuni cassonetti per i rifiuti urbani in zona San Giovanni. Grazie ad alcune segnalazioni inoltrate alla Polizia Locale, una pattuglia del nucleo ambiente decoro ha individuato il responsabile del conferimento di diversi quintali di calcinacci.

L'uomo, un cittadino di nazionalità cinese di 53 anni dipendente di una ditta di ristrutturazioni, stava gettando gli scarti di lavorazione da cantiere, in violazione a quanto disposto dalle normative per lo smaltimento dei rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi per la salute.

L'operaio, una volta individuato, è stato sanzionato per un ammontare di oltre 700 euro e obbligato al ripristino dello stato dei luoghi. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche nei confronti del titolare della ditta in merito alle procedure utilizzate per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti presso i siti autorizzati.