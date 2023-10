Spari a Roma, uomo ferito al torace a colpi di pistola sulla Flaminia

Si è presentato in ospedale da solo, a bordo della propria auto. Con una ferita da arma da fuoco al torace ha fatto appena in tempo a raccontare cosa fosse successo, prima di finire in sala operatoria. È questa la parte finale di quanto successo quest'oggi, poco prima delle 13, tra la via Flaminia e l'ospedale Sant'Andrea.

Sulla Flaminia, in particolare, sarebbe avvenuta la sparatoria, secondo quanto indicato dall'uomo all'altezza del cimitero. La vittima avrebbe litigato con un cittadino albanese, con quest'ultimo che ha estratto la pistola, premendo il grilletto. Il proiettile ha centrato al torace il 41enne che, ferito, è salito a bordo dell'auto, correndo verso il vicino Sant'Andrea. Qui, ha raccontato tutto, indicando anche il nome di chi l'avrebbe ferito.

Raccolta la testimonianza, i poliziotti hanno raggiunto il presunto aggressore: la sua posizione è al momento al vaglio deli inquirenti. Gravi, ma stabili, le condizioni del 41enne.