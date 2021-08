Roma-Fiorentina, multati 22 tifosi: erano assembrati fuori l'Olimpico e con striscioni non autorizzati

Arrivano le prima multe ai tifosi che, nella prima giornata di campionato di Serie A, sono tornati allo stadio Olimpico. Nel corso della prima partita Roma-Fiorentina del 22 agosto scorso sono state elevate da parte della Questura, 22 sanzioni per inosservanza al "regolamento d'uso dell'impianto sportivo".

"Le condotte recriminate si sono concretizzate, per lo più, in stazionamenti del pubblico presso passaggi, uscite, ingressi, e lungo le vie di accesso, di esodo e di ogni altra via di fuga, senza un giustificato motivo, in esibizione di striscioni non autorizzati e, in ogni caso, in violazioni della normativa anti covid-19", spiega la Questura.

In sostanza, la gran parte di multati stazionava, assembrata, davanti i cancelli dello stadio, invece di entrare nell'impianto. Altri, invece, avevano portato striscioni senza aver richiesto l'autorizzazioni alle autorità competenti. Le sanzioni hanno colpito soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni, e consistono nel pagamento di una somma che va dai 103 ai 516 euro.

La Questura, stando a quanto appreso da RomaToday, valuterà anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per determinare se all'ingresso dello stadio siano state violate le norme anti Covid. Non ci sono state invece segnalazioni sui "furbetti" del green pass, le certificazioni mostrare erano tutte corrette.

I controlli continueranno anche in occasione dell'incontro di domani tra Lazio e Spezia. "Specifici controlli da parte delle forze dell'ordine saranno finalizzati al rispetto del normativa anti Covid e volti ad evitare assembramenti", sottolineano da San Vitale.

Ed inoltre, a seguito di una attività investigativa eseguita dopo l'incontro amichevole del 14 agosto scorso fra la Roma e il Raja Casablanca, per 5 giovani tifosi del Marocco, è scattato il Daspo.

Il Questore di Roma, terminata l'istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, ha infatti firmato a carico dei 5 giovani altrettanti provvedimenti, con i quali inibisce loro l'accesso allo stadio e a tutti gli impianti sportivi per la durata di 1 anno. I ragazzi erano stati denunciati dai poliziotti del commissariato Prati nella immediatezza del fatto, per l'accensione e il possesso di fumogeni.