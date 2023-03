Roma Feyenoord, verso il divieto di vendita di biglietti per i tifosi olandesi

Roma Feyenoord senza i tifosi olandesi all'Olimpico il prossimo 20 aprile. L'orientamento, ormai consolidato, è quello di vietare la vendita dei biglietti agli ultrà provenienti da Rotterdam. Manca solo l'ufficialità, ma il ministro Matteo Piantedosi pare aver preso questa decisione, simile a quella dello scorso 15 marzo quando a Napoli ai tifosi dell'Eintracht fu vietato l'ingresso al San Paolo. In quell'occasione però i tifosi provenienti da Francoforte sbarcarono comunque in Campania e le immagini degli scontri sul lungomare sono ancora ben impresse nella mente di tutti.

Rischio disordini quindi non scongiurato e ai romani tornano in mente altre immagini, quelle del 19 febbraio 2015 quando i tifosi olandesi misero a ferro e fuoco Roma, in occasione proprio di una partita di Europa League. Già poche ore dopo il sorteggio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva richiesto di impedire la trasferta. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha chiamato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitarlo al divieto di trasferta. A bloccare i divieti è l'Uefa, da sempre contraria a queste misure, con il presidente Aleksander Ceferin, che aveva definito "intollerabile" il divieto di trasferta ai tifosi della squadra di Francoforte.

In positivo si registra il precedente di settembre quando ai tifosi olandesi non furono venduti biglietti e non si registrarono scontri. A preoccupare è però il tam tam tra i tifosi, con gli ultra olandesi che appena pescata la Roma hanno promesso un bis del 2015. E ancora, in occasione della finale di Tirana di giugno 2022 a Tirana, si registrarono scontri, con i tifosi olandesi a dare la caccia a quelli giallorossi.

Decisivo sarà quindi il dispiegamento di forze che si annuncia imponente anche perché Roma non si può permettere figuracce. Il match è infatti in programma alla vigilia dell'arrivo degli ispettori del Bureau international des expositions per la candidatura di Roma all'Expo 2030 ed eventuali immagini di scontri e incidenti non sarebbero sicuramente il miglior biglietto da visita per la città eterna.