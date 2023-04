Roma-Feyenoord: 40 olandesi provano a entrare allo stadio coi biglietti intestati a italiani

Il dispositivo ha retto. A parte qualche scaramuccia Roma-Feyenoord non ha fatto registrare problemi di ordine pubblico. I duecento orange arrivati nella Capitale - alcuni via Napoli - non hanno infatti arrecato danni alla città. In 40 hanno invece tentato il tutto per tutto, e dopo essersi muniti di biglietti (la vendita era vietata) intestati a cittadini italiani hanno provato a varcare i tornelli dello stadio Olimpico.

I rigidi controlli della polizia hanno però sventato l'intrusione. Ad ondate, prima 4, poi altri dieci sino ad arrivare a 40 hooligans, sono infatti stati bloccati prima di riuscire ad accedere all'impianto sportivo. Bloccati dalle forze dell'ordine sono poi stati invitati e trasferiti alla Shamrock pub, dove hanno assistito al match poi vinto per 4 a 1 dall'As Roma. Tutte le persone sono state accompagnate presso gli uffici di polizia. Birreria vicino al Colosseo da sempre ritrovo degli ultras che da tutta Europa arrivano nella Capitale dove poi in circa 200 si sono radunati, senza creare particolare problemi.

Romanisti a caccia di olandesi

Un giovedì di coppa relativamente tranquillo come detto. Nel pomeriggio erano stati invece gli agenti della digos e delle volanti e fermare e identificare 40 romanisti che si erano radunati in un pub di via Andrea Doria, in Prati. Ultras giallorossi trovati poi con mazze, bastone e martelli nel bagagliaio di un'auto che erano probabilmente a caccia di oladensi - come accaduto la sera di mercoledì nei pressi del Colosseo quando in centinaia hanno provato ad avvicinare gli ultras provenienti dai Paesi Bassi.

La Roma in semifinale contro i tedeschi

Scampato lo spauracchio hooligans olandesi l'As Roma si appresta ad affrontare le semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi arriveranno nella Capitale il prossimo 11 maggio.