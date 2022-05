Roma-Feyenoord, notte di tensione a Tirana: scontri con la polizia, tifosi fermati e feriti

Notte di passione a Tirana per una serie di scontri tra tifosi e polizia. L'allarme sicurezza per Roma-Feyenoord e le preoccupazioni per l'ordine pubblico si stanno rivelando fondate. Il bilancio della notte parla di 60 tifosi fermati dalla polizia in totale. Sarebbero 48 gli italiani e 12 gli olandesi. Dieci i poliziotti albanesi feriti, 3 tifosi i romanisti e un olandese.



La polizia della capitale albanese ha infatti confermato che ci sono "tre casi di incidenti", in due dei quali ci sono stati scontri, a base anche di bastonate e sassaiole, fra forze dell'ordine e 'Feyenoorder', gli hooligan olandesi che hanno alle spalle una lunga e consolidata tradizione di violenze tra cui lo "stupro" della Barcaccia a Roma.

Nel primo caso, un uomo di nazionalità albanese è stato ferito da una sediata alla testa nella fan zone riservata ai tifosi del Feyenoord, che sarebbero stati provocati dall'uomo poi rimasto ferito che avrebbe cantato degli inni della Roma. Otto persone, come riferiscono le forze dell'ordine sono state fermate per questo episodio, ma non sono, almeno per ora in stato di arresto.

Altri incidenti si sono verificati in una delle zone della 'movida' di Tirana, a poche centinaia di metri dalla sede del Governo, in via Mustafa Matohiti. Circa 200 hooligan olandesi si sono scontrati con la polizia, usando mazze e lanciando pietre contro gli agenti, due dei quali sono rimasti feriti.

Il ministero degli Interni albanese, nella notte, stando ai media locali ha annunciato che 12 olandesi e 48 italiani sarebbero stati arrestati dopo gli scontri. Tra i feriti si contano anche tre italiani e dieci poliziotti. Uno degli italiani medicati ha riportato ferite al viso, mentre l'altro avrebbe subito traumi alla testa. Uno degli agenti sarebbe "grave", secondo un portavoce del ministero della sanità albanese.

? Rioting in #Tirana #Albania with AS #Roma and #Feyenoord Rotterdam supporters the night before the #EuropaConferenceLeague Final, Italian and Dutch hooligans have been arrested Rioting still ongoing. pic.twitter.com/P3jdnPLzHg — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) May 24, 2022

Een enorme groep Hooligans van AS Roma zoekt de confrontatie met de politie in Tirana. #UECL pic.twitter.com/nwTvNjeDjT May 24, 2022