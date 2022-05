Roma-Feyenoord, mille agenti e centro blindato: la Capitale è pronta per la notte "magica"

Roma, intesa come città, è pronta per la finale di Conference League. La Roma, intesa come squadra di calcio, è pronta per alzare la coppa e battere il Feyenoord nel match di Tirana che, già dalla vigilia, si preannuncia bollente. Quella di oggi, mercoledì 25 maggio, potrebbe essere una notte "magica". Di quelle che il popolo giallorosso sogna da una vita.

Nonostante la partita si giocherà in Albania, anche la capitale d'Italia è pronta ad accogliere i tifosi in sicurezza. Nelle strade verrà replicato il modello adottato con successo per gli Europei dello scorso anno in modo da evitare, o limitare al massimo, qualsiasi problema di ordine pubblico disponendo anche lo stop ai mezzi pubblici dalle 22.

In totale saranno mille gli agenti delle forze dell'ordine impiegati. In particolare ci saranno poliziotti, carabinieri, guardia di Finanza e polizia locale di Roma Capitale, che verranno dislocati sia nel centro storico che nell'area dello stadio Olimpico dove sono attese oltre cinquantamila persone per assistere, sui maxischermi, alla partita.

Il piano della Questura

Il piano prefettizio, coordinato dalla Questura, prevede anche una serie di iniziative sul territorio cittadino e, come spesso accade per eventi del genere, nel quadrante del centro storico e in particolare del Tridente. Già dalle prime ore di oggi è iniziato il transennamento alcune zone tra cui piazza Navona, Fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia e le fontane di pizza del Popolo e Campo de Fiori.

Disposti controlli anche a Trinità dei Monti e fuori ai locali della movida soprattutto nella zona di Trastevere dove in molti pub i tifosi romanisti si recheranno per seguire in tv la finalissima. Su questo punto è stato imposto il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglia e in vetro mentre su tutto il territorio del primo Municipio dalle 17 di domani alle 7 del mattino del 26 maggio è vietata la vendita e il trasporto nella pubblica via di bottiglie in vetro.

Come cambia il trasporto pubblico

Il piano, infine, prevede anche lo stop della rete di bus e tram di Atac e Roma Tpl, su tutto il territorio comunale, dalle 22 alle 3, quando il servizio riprenderà con le linee notturne. Una misura che suscitato polemiche e qualche ironia sul web. Servizio normale invece per metropolitane e e ferrovie. Sempre oggi i lavori nella metro B saranno sospesi è la linea sarà in funzione tutto il giorno. Inoltre sono previsti provvedimenti alla viabilità intorno all'Olimpico dove sono attesi oltre 40mila tifosi per assistere alla finale sui maxischermi.

Ecco perché la questura ha richiesto i provvedimenti di viabilità e traffico che sono attuati nell'area dell'Olimpico per tutti gli incontri di calcio, compresa la disponibilità delle aree di parcheggio dedicate ai tifosi "Clodio" e "XVII Olimpiade". Inoltre, per il giorno dopo, sempre in base all'esito dell'incontro, divieti di sosta, e possibili chiusure nell'area del Circo Massimo.

Gualtieri a Tirana

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, come migliaia di tifosi romanisti, sarà invece a Tirana. "Sono tempi molto complicati per la storia europea: le competizioni sportive - scrivono in una nota congiunta firmata dal sindaco della Capitale, di Rotterdam Ahmed Aboutaleb e Tirana Erion Velia - possono e devono rappresentare non solo momenti di grande passione, ma anche un'importante occasione per dimostrare rispetto e amicizia tra persone di paesi diversi. Cari tifosi di entrambe le squadre, comportiamoci tutti in modo sportivo affinché la finale di mercoledì sia un grande momento di emozione collettiva".