VIDEO | Prati due donne trovate morte, le immagini dalla scena del doppio delitto

I cadaveri di due donne sono stati trovati in un appartamento nel quartiere Prati di Roma. L'ipotesi è quella del duplice omicidio. È successo stamani poco prima delle 110 in via Augusto Riboty. A chiamare i soccorsi è stato il portiere che ha visto il corpo insanguinato della prima donna. Intervenuta sul posto, la polizia ha trovato nell’appartamento il secondo cadavere e tracce di sangue. Sono al lavoro la polizia scientifica e la squadra mobile. Le immagini della scena del doppio delitto.