Donna incinta picchiata in strada dal compagno e portata in ospedale

Dopo una lite ha picchiato la sua compagna incinta che, in lacrime, ha chiamato i soccorsi chiedendo aiuto. Sul posto sono così accorsi gli agenti del commissariato Porta Pia che hanno rintracciato e arrestato l'uomo violento, un 34enne tunisino.

È quanto successo in piazzale di Porta Pia. I poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima che presentava un ematoma all'arcata sopraccigliare e le labbra ferite. La vittima ha raccontato di essere in stato di gravidanza e di avere dolori al ventre a seguito dell'aggressione da parte del compagno di cui ha fornito la descrizione. Poco dopo l'uomo, un 34enne tunisino è stato rintracciato e fermato dagli agenti. Ha ammesso di aver aggredito la compagna a seguito di un litigio scaturito per futili motivi.

La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni dove tuttavia ha rifiutato le cure mediche allontanandosi dalla struttura: 21 giorni, la prognosi indicata dai medici del nosocomio. Arrestato per lesioni personali aggravate, dopo la convalida dell'arresto, per l'uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e la misura del divieto di dimora nel comune di Roma.