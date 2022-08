Abusivismo e degrado: controlli ad Alto Impatto da Trastevere al Portuense

Continua la serie di controlli di polizia di Stato e polizia locale per combattere l'abusivismo e il degrado a Roma. L'area interessata, questa volta, è stata quella di piazzale Flavio Biondo, viale Trastevere, via Volpato, via Orti di Cesare, via Ettore Rolli, via Cesare Pascarella, via Portuense e limitrofe- nonché nei giardini Gattinoni. Il servizio cosiddetto ad Alto Impatto segue quello dello scorso martedì effettuato presso il campo nomadi di via Candoni, dove erano state controllati 754 residenti ed 85 veicoli.

Grazie a questa sinergia tra forze dell'ordine, Ama e il personale di Rfi è stato possibile il recupero di vaste aree di verde incolte prospicenti alla linea ferroviaria, con la messa in sicurezza dell’intera zona a ridosso della massicciata dopo la banchina passeggeri, con la rimozione di numerose masserizie, siringhe e giacigli di fortuna, utilizzati per bivaccare durante la notte tra i cespugli e la vegetazione incolta.

340 le persone controllate nell’arco del pomeriggio, una delle quali, priva di documento di identità, è risultata essere ricercata dalla procura di Bolzano per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sette gli esercizi pubblici sottoposti a verifica, tra cui 2 'compro oro' e 5 minimarket, con 2 contestazioni per violazioni amministrative.