Roma, controlli anti Covid: chiusi due locali per inosservanza delle regole

Sono proseguiti anche in questo fine settimana i controlli da parte della Polizia Locale sul rispetto delle norme anti Covid a Roma.

Decine gli interventi che si sono resi necessari in orario serale, soprattutto nelle vie di Trastevere per disperdere diversi gruppi di persone.

Nella zona di piazza Navona gli agenti sono intervenuti per una festa in corso all’interno di un appartamento: musica ad alto volume , schiamazzi e mancato rispetto delle disposizioni anti-contagio. Identificati 14 ragazzi, tra cui 2 minorenni, che sono stati tutti sanzionati.



Circa 5mila le verifiche nelle giornate di venerdì e sabato con oltre 40 irregolarità rilevate per mancata osservanza delle norme a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19: assembramenti davanti o all’interno di bar ed attività commerciali, mancato uso della mascherina, somministrazioni di cibi e bevande oltre l’orario consentito le principali violazioni.

In un locale del Centro Storico gli agenti del I Gruppo Trevi sono intervenuti ieri pomeriggio sanzionando il titolare per la musica ad alto volume e la presenza di una ventina di persone, sedute ai tavoli in gruppi superiori a quattro e senza mascherina.

In zona Tuscolana, le pattuglie sono intervenute davanti un noto bar della zona, per disperdere un assembramento di 30 ragazzi rimasti in prossimità del locale dopo le ore 18, 00: qui alcuni giovani sono stati sanzionati per il mancato uso delle mascherine.

Nel quartiere di Torre Angela è stata disposta la chiusura di un bar per 5 giorni dopo aver trovato una decina di persone al suo interno ben oltre l’orario consentito. Sanzioni e provvedimento di chiusura anche nei confronti di un esercizio in zona Trastevere che somministrava alcolici senza alcun titolo autorizzativo e oltre l’orario previsto. Oltre 300 i veicoli controllati durante il coprifuoco, con alcune contestazioni scattate per assenza di validi motivi che giustificassero gli spostamenti.