Roma come Suburra: piazze di spaccio contese e rapimenti

Ufficialmente la direzione distrettuale antimafia di Roma sta indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione. Questa è l'ipotesi di reato per cui procedono i pm coordinati dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, che hanno aperto un fascicolo sul rapimento di Danilo Valeri, il ragazzo di 20 anni portato via la notte scorsa da un locale a Ponte Milvio. Il giovane sta bene, ma la vicenda ha aperto una serie di interrogativi.

Tra tutti quelli relativi alla modalità: un rapimento da film, come in Suburra. Come già successo a Roma. Un blitz, verosimilmente, per un debito non pagato. Danilo Valeri è stato rapito intorno alle 2.30 della notte tra giovedì e venerdì davanti a decine di testimoni.

La pista della droga

Del giovane nessuna traccia per ore fino alle 17 di ieri quando il ragazzo è tornato a casa. Per gli inquirenti non è escluso che l'azione sarebbe legata al business della droga nella zona che comprende San Basilio, vero e proprio supermercato delle sostanze stupefacenti con Tor Bella Monaca. Per ricostruire quanto avvenuto determinate sarà la versione del 20enne.

Non è escluso, come avvenuto già in passato, che si sia trattato di una azione dimostrativa voluta da un clan per lanciare un messaggio. Come quando si gambizza qualcuno. Tutto fa pensare, infatti, che quanto avvenuto sia legato alla figura del padre del giovane, Maurizio Valeri, conosciuto come il "Sorcio" e personaggio noto nella piazza di spaccio e gambizzato lo scorso maggio. Un ferimento avvenuto, secondo chi indaga, nel corso di un regolamento di conti legato che vedrebbe coinvolta una famiglia vicino alla 'Ndrangheta.

Roma come Suburra

Come detto, però, non è la prima volta che accade un fatto del genere a Roma. Il 4 dicembre un commando armato e incappucciato, mette in pratica una spedizione punitiva. Sequestrano due donne, parenti del loro bersaglio, quello che ritengono responsabile del furto di droga e decidono quindi di rapirle. Le due vengono tenute in ostaggio per una notte. La mattina seguente una viene liberata, l'altra si trasforma in merce di scambio. La polizia ricostruisce tutto.

E ancora, a Tor Bella Monaca un uomo è stato accoltellato e sequestrato nell'appartamento dei pusher dove era andato a comprare l'hashish. Spacciatori con il quale la vittima aveva un vecchio debito. Per questo dopo averlo picchiato lo hanno rapinato del portafoglio e della catenina d'oro per rientrare dei vecchi "buffi". Poi lo hanno chiuso dentro una camera, sequestrandolo.

Episodi di sequestri di persone per debiti di droga non pagati erano stati svelati anche durante il blitz contro la piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, quella che non dorme mai.

Ma non solo. In questi anni per gli stessi reati, quelli di sequestro di persone, sono balzati all'onore delle cronache anche gli Spada di Ostia, che dei Casamonica sono parenti. Proprio sul litorale avevano messo in piedi un giro di estorsioni e di gestione del racket delle case popolari con giri di affari enormi. Ma anche a Roma nord-ovest esiste uno spaccato di criminalità non indifferente. Poi esistono gli episodi singoli: sono tanti gli arresti effettuati da carabinieri e polizia per debiti di droga non pagati.