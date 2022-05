La festa giallorossa blocca Roma, in centomila a "scortare" i pullman scoperti. Il Circo Massimo va in tilt

Prima le decisioni dello stop anticipato e poi il dietrofront sui trasporti pubblici a poche ore prima di Roma-Feyenoord. Poi l'organizzazione all'ultimo minuto dei festeggiamenti per la coppa vinta. Risultato, il centro di Roma completamente bloccato per una notte e una mezza giornata. L'orda dei tifosi giallorossi, che non vivevano una gioia dalla Coppa Italia alzata nel 2008 è stata inarrestabile.

Un fiume in piena che nel pomeriggio di giovedì 26 maggio ha trovato posto nel cuore della città. I pullman scoperti di giocatori, dirigenti e staff della Roma, tutti con bandiere, striscioni e la coppa della Conference League in bella vista, avrebbero dovuto seguire il percorso concordato con la questura: via dell'Arcadia, poi al Circo Massimo percorrendo via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla e piazza di Porta Capena.

Al Circo Massimo quindi il giro dell'arena, per poi raggiungere il Colosseo percorrendo via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Al termine dell'evento, tappa al Colosseo. Invece i piani, anche in questo caso, sono cambiati in corsa. Circa 100mila, secondo quanto fa sapere la questura, i tifosi della Roma che sono scesi in strada, di fatto "scordando" i pullman già arenati nella zona della Cristoforo Colombo, per buona pace degli automobilisti che dopo l'orario di lavoro volevano invece tornare a casa.

La polizia municipale, in corso d'opera, ha dovuto predisporre chiusure al traffico nelle zone di Terme di Caracalla, Porta San Paolo e in tutta l'area che costeggia il Circo Massimo. I pullman hanno camminato a passo d'uomo per due ore e mezza. Troppa gente, troppa passione. Risultato: niente sfilata al Circo Massimo dove per altro non c'era neanche un palco, ma una lunga processione contornata dallo sconfinato amore dei tifosi della Roma.

Nonostante questo, il bilancio secondo la prefettura è positivo: "'Apprezzamento e soddisfazione per l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine che, a fronte di un eccezionale afflusso di cittadini al Circo Massimo che ha reso necessaria anche una deviazione del percorso dei pullman della Squadra rispetto all'itinerario inizialmente previsto, hanno saputo gestire nella massima sicurezza e senza alcuna criticità l'abbraccio della città all'As Roma'', ha detto all'Adnkronos il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

La festa è stata un tripudio romanista. Sul primo pullman si sono scatenati i giocatori, con Zaniolo indiscusso protagonista: il talento di La Spezia ha cantato tutti i cori, ha riso alla canzone goliardica dai tifosi a lui dedicata, e si è concesso anche un 'Lazio Lazio vaffa...". Abraham e Ricardo Oliveira hanno filmato tutto con il telefonino. Zalewski, a petto nudo, si è improvvisato ultrà con un fumogeno.

Ad un certo punto, anche un vessillo di sfottò ("Lazio Tirana brutta aria") passato tra le mani di Kumbulla, che poi lo molla. Il più acclamato però è stato Josè Mourinho, che sorridente saluta ha salutato i tifosi che gli hanno lanciato maglie da firmare. Il corteo è stato accolto da fumogeni gialli e rossi, mentre tre bombe carta esplose non hanno guastato un'atmosfera pacifica. Nessun ferito, solo voglia di esultare. La festa (non) è finita.