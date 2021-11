Torpignattara, la polizia chiude un ristorante No Green Pass

Controlli a tappeto per verificare il rispetto della normativa contro la diffusione del covid-19. La scorsa sera agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma hanno effettuato mirati servizi di controllo agli esercizi commerciali finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti Covid ed in particolare al possesso del Green Pass.

Nel corso di un accertamento effettuato in un ristorante a Torpignattara, al cui interno erano presenti circa 200 persone, i 2 titolari sono stati trovati entrambi privi di mascherina e di green pass, al pari di altri 4 clienti.

Per il mancato controllo, da parte dei titolari, della certificazione verde sia nei confronti dei propri dipendenti, che nei confronti dei clienti, gli agenti hanno elevato contravvenzioni per un ammontare di 2.400 euro e hanno notificato, ai proprietari, la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.