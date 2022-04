Bullismo e rischi nell'uso dei social, i carabinieri incontrano gli studenti

Bullismo, prevaricazioni di gruppo e rischi nell'uso dei social. Sono queste le tematiche che i carabinieri del comando provinciale di Roma affrontano non solo con la repressione, ma soprattutto con la prevenzione attraverso incontri delle sue componenti territoriali, presso le scuole medie e superiori, con l'obiettivo di contribuire a sviluppare nei giovani la coscienza sociale basata sul rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi.

Durante gli incontri gli studenti affrontano, con l'ausilio di esperti, i temi del disagio giovanile. I carabinieri, dal canto loro, mettono a disposizione dei giovani le esperienze di una professione svolta tra la gente e si pongono come loro "interlocutori privilegiati" per risolvere i problemi di ogni giorno.

Nel corso degli incontri vengono trattati temi come il bullismo, del cyberbullismo, le prevaricazioni di gruppo, quindi l'importanza del sostegno e dell'aiuto ai compagni in difficoltà e dell'uso corretto della rete e dei social, le conseguenze – fisiche e giuridiche - derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'alcool, i pericoli derivanti dall'uso di internet e social network soprattutto per ciò che concerne le tecniche utilizzate da chi vuole adescare i minori, l’importanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, nonché il significato della violenza di genere.

Gli studenti vengono così sensibilizzati e messi in guardia dall'assumere comportamenti sbagliati e delle conseguenze a cui, in tal caso, andrebbero incontro. Questi incontri non sono una novità per l'arma dei carabinieri che, a Roma e su tutto il territorio nazionale, da anni li promuove attraverso il progetto "cultura della legalità" in collaborazione con il Miur.