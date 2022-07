Incendio in una villetta, morti madre disabile e figlio

Tragedia a Bravetta, dove madre e figlio sono morti a causa delle inalazioni da fumo generate da un incendio scoppiato nella loro villetta. A dare l'allarme, intorno alle due del mattino di lunedì 11 luglio, i vicini di casa. Sul posto, in via degli Estensi 42, i vigili del fuoco con quattro squadre, il personale del 118 e la polizia di Stato con le volanti e il commissariato Aurelio.

I pompieri, con l'autoscala e l'autobotte, hanno domato il rogo. Poi la drammatica scoperta. In casa, in camera da letto, il corpo della donna, una pensionata disabile di 74 anni. Nel bagno, invece, il figlio di 31 anni. I due avrebbero inalato troppo fumo.

Al momento sono ignote le cause del rogo. Non è escluso che l'incendio sia scoppiato per un corto circuito. Le salme di madre e figlio sono state portate all'ospedale Gemelli. Indaga la polizia.