Roma blindata: arrivano gli ultras del Feyenoord. Centro sarà sorvegliato speciale

Roma è pronta. Dal pomeriggio di oggi scatterà il piano sicurezza che, di fatto, blinderà il centro storico. Nulla vuole essere lasciato al caso in vista della partita di Europa League dell'Olimpico e, soprattutto, per l'arrivo degli ultras del Feyenoord che, nonostante i divieti di accesso allo stadio, saranno in città. La preoccupazione è tanta visti i precedenti, quelli del 2015, quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Aeroporti, stazioni e caselli autostradali saranno monitorati per intercettare eventuali ultras in arrivo: alcune decine sono stati già individuati a Napoli. E non si esclude che i Vaks di Rotterdam, gemellati appunto con i tifosi partenopei, abbiamo approfittato della particolare congiuntura per raggiungere Roma.

"Siamo in costante contatto, c'è piena fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza. - ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri - Abbiamo chiesto che il dispositivo di sicurezza sia particolarmente attento sia perché dobbiamo preservare la città sia perché siamo in una settimana particolare con la visita degli ispettori Bie. Il nostro auspicio è che tutto si svolga per il meglio".

Centro storico blindato

Massima attenzione quindi ai luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane. Gli ultimi dettagli di una pianificazione già avviata da oltre un mese saranno discussi in mattinata nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Roma e saranno messi a punto nel successivo tavolo tecnico a San Vitale.

Saranno circa mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per gestire la sicurezza nella giornata di giovedì. Entro oggi dovranno essere posizionate le transenne a piazza di Trevi, a piazza di Spagna e a Trinità dei Monti per una eventuale chiusura. Dalle 13 saranno rimosse la auto in sosta da Largo Corrado Ricci a via del Cardello e nelle strade limitrofe allo Shamrock, pub vicino al Colosseo divenuto negli anni luogo di ritrovo degli ultras di mezza Europa. Preziosi per prevenire eventuali disordini saranno inoltre il monitoraggio dei siti web da parte degli investigatori della Digos e le segnalazioni che, come da accordi, dovrebbero arrivare alla polizia dagli alberghi della Capitale.

I bus deviati

Per l'occasione cambia anche la mobilità. Dalle 17 alle 21 del 20 aprile dovranno restare disattivate le fermate bus sul lungotevere Diaz all'altezza del civico 17 e sul lungotevere Cadorna all'altezza dell'Aula Bunker. Infine, eventuali tifosi ospiti che cerchino di raggiungere lo stadio in taxi dovranno essere accompagnati in largo Ferraris IV.

I dispositivi del divieto di sosta si andranno poi estendendo all'area del Foro Italico, dove in caso di necessità potrebbero essere attuate limitazioni per la circolazione. Da ricordare che lo stadio e l'area del Foro Italico si possono raggiungere anche con il trasporto pubblico e in particolare con le linee 2, 23, 32, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 980.