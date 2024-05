C'è Roma-Bayer, 5mila tifosi tedeschi in città: attivo il piano sicurezza

È il giorno, anzi la sera, del big match di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. Mentre i tifosi giallorossi e i ragazzi di Daniele De Rossi sognano la finale di Dublino, prefettura e questura hanno messo a punto il piano sicurezza, perché nella Capitale ci saranno cinquemila tifosi tedeschi. Alcuni già sono arrivati ieri, altri sono attesi oggi.

Evidenti motivi di allarme non ce ne sono, ma l'evento non sarà preso sotto gamba. Dei cinquemila circa 3.500 entreranno domani allo stadio, gli altri invece proveranno a entrare in altri settori, anche attraverso bagarini, oppure gireranno per la Capitale e anche per questo è stata pubblicata l'ordinanza anti-vetro poi integrata con un successivo provvedimento.

Così come già accaduto per il concerto del primo maggio, nell'area che va da piazza della Repubblica a largo Corrado Ricci, da piazza del Gesù a via Nazionale, è vietata la vendita per somministrazione e asporto di bevande e alimenti in vetro. Il consumo in vetro sarà invece consentito all'interno dei locali. Un provvedimento che, tuttavia, non ha visto d'accordo ristoratori e bar, che hanno fatto sentire il loro pensiero.

D'altronde il rischio degli eccessi da alcol c'è. Lo scorso anno alcuni dei tifosi tedeschi arrivati a Roma, distrussero un autobus Atac che li avrebbe dovuti accompagnare allo stadio. Non solo. Il timore e anche quello che possano verificarsi disordini nel centro. Ecco perché in sede del comitato tecnico per l'ordine e la sicurezza è stato disposto un ampio sistema di controllo molto prima del fischio di inizio con personale in borghese e in divisa. Così come resteranno, come già accude ieri, sorvegliate anche le fontane monumentali di piazza di Spagna, Trevi e piazza Navona.

Come di consueto già da stamattina all'alba, inoltre, sono partiti i controlli al casello autostradale di Roma nord, in aeroporto e nelle stazioni. I tifosi tedeschi sono stati invitati a radunarsi in piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, per essere accompagnati all'Olimpico con bus navette scortati dalla polizia. Particolare attenzione anche ai percorsi d'accesso allo stadio lungo via Flaminia, viale Tiziano e a piazzale Flaminio. Anche in questo caso sarà attivo il divieto di vendita per asporto di alcolici in vetro e lattina.