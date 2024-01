Incendio nella notte: auto distrutte. Le fiamme minacciano un palazzo

Paura nella notte a Roma nella zona di via Codroipo, a pochi passa da via della Serenissima. Un incendio ha distrutto cinque auto parcheggiate sotto una palazzina. A dare l'allarme, intorno alle 2 di notte del 28 gennaio, sono stati i residenti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

Le fiamme hanno "mangiato" le vetture, alcune piante e annerito parte del muro dello stabile. Nessuno è rimasto ferito. Al momento non sono chiare le cause del rogo. Chi indaga non esclude nessuna ipotesi. Le immagini dell'incendio sono finite anche sui social e su Welcome To Favelas.