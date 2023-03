I "ferri" del mestiere: l'arsenale della mala romana e l'ipotesi di una gola profonda

Undici "ferri", incluso un fucile Whinchester a canna mozza, una pistola mitragliatrice Scorpion e una serie di pistole tra cui una con il silenziatore e una Glock 17, una di quelle armi tra le preferite della criminalità romana. Tutte accessoriate. Tutte con munizioni di contorno. Tutte pronte a sparare e, in caso di necessità, a uccidere. Con il ritrovamento fatto tra i palazzoni popolari di Pietralata è arrivata una nuova svolta sulla scia di sangue che da mesi sta colpendo la città Eterna.

Le speranze di ricostruire, attraverso i rilievi sulle armi ritrovate, la storia degli ultimi omicidi sono salite. Un dato, però, va sottolineato. Lo dicono i bene informati, chi di mestiere indaga su queste vicende criminali. Non si centra un obiettivo come il covo delle armi senza buone fonti. L'ipotesi che qualcuno stia raccontando ai procuratori della direzione distrettuale antimafia, Ilaria Calò e Michele Prestipino, gli squilibri della mala di Roma è alta.

Il blitz di Pietralata, quindi, potrebbe essere visto come un tassello. Un pezzo di un puzzle di un quadro più ampio che riguarda rebus, ricostruzioni e informazioni di prima mano sugli omicidi commessi nelle ultime settimane e, magari, anche sui mandanti che hanno dato il loro consenso affinché quei grilletti possano essere stati premuti.

Gli omicidi di Finizio e Fiore

Facciamo un passo indietro però. Come si è arrivati all'arsenale e alla scoperta di ieri? Chi indaga, la squadra mobile di Roma, lo fa a bocche cucite. È presto per dare una risposta precisa a questo domanda, eppure qualche pezzo insieme lo si può mettere.

Chi custodiva le armi, un uomo di cinquantanni, è ritenuto un manovale della criminalità organizzata. Un pesce piccolo che avrebbe legami con alcune bande di spacciatori. Ieri gli agenti della mobile lo hanno interrogato e non è escluso che nelle ultime ore ricapiterà.

La svolta arriva dopo l'omicidio di Luigi Finizio, il quarantaduenne fatto fuori con sette colpi di pistola il 13 marzo scorso in via dei Ciceri. L'uomo, con precedenti per droga, era legato ad Angelo Senese, fratello di Michele. Il 27 marzo, quindi, è toccato al suo amico: Andrea Fiore, il carrozziere di 53 anni ucciso in via dei Pisoni con un colpo al petto. Per quell'omicidio è stato fermato Daniele Viti, 43enne di Veroli. Secondo chi indaga non sarebbe stato lui a premere il grilletto, ma era presente.

La posizione del sospettato

Viti, che ha scordato il portafoglio a casa della vittima, sarebbe una pedina. Un pesce piccolo. A casa sua i poliziotti, dopo l'arresto per l'omicidio di Fiore, hanno trovato quattro chili di cocaina. Ieri il suo arresto è stato convalidato e il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'accusa è concorso in omicidio. È possibile che sia stata lui la "gola profonda" dagli investigatori e degli inquirenti per alleviare la sua posizione? Viti potrebbe aver detto cosa c'era nell'arsenale di Pietralata e dov'era?

Gli altri agguati

La caccia ai killer di Finizio e Fiore, nel frattempo, è ancora aperta. Intanto la polizia scientifica sta effettuando accertamenti balistici per verificare se armi e munizioni recuperate nel covo di Pietralata siano effettivamente state usate nei delitti. Omicidi e non solo. Sempre per questioni di droga a Roma, nelle ultime settimane, sono stati gambizzati a Morena Alessandro Corelli e Simone Daranghi. Al Tufello, invece, 'Mezza recchia'.

A Ostia, a febbraio, è stato ucciso Fabrizio Vallo. La droga c'entra anche in questi casi. Chi ha sparato, sia negli avvertimenti che nel delitto, non è stato trovato. Chi è stato coinvolto in queste vicende potrebbe essersi approvvigionato nel covo di Pietralata? Le indagini daranno una risposta a questa e tante altre domande.