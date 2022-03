Il ladro che saccheggia le stanze degli hotel

Un colpo da 7000 euro, costato però caro ad un 27enne che aveva appena rubato computer e tablet dalle stanze di un hotel in via Torino, nella zona di piazza della Repubblica.

I carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno notato l'uomo, riconosciuto perché già conosciuto per precedenti simili, che si aggirava in atteggiamento sospetto per le strade del centro storico. Dopo un lungo pedinamento, i militari hanno visto il 27enne entrare in un hotel e hanno deciso di fermarlo appena uscito.

Nascondeva un iPad, un Macbook, uno smartphone, un tablet con tastiera, un computer portatile. Tutti oggetti rubati da alcune stanze della struttura ricettiva. La refurtiva, del valore complessivo di circa 7.000 euro, è stata sequestrata unitamente a sei piastre di plastica, di varie dimensioni e spessore, molto probabilmente utili ad aprire le porte delle stanze. L'arresto è stato convalidato e l'indagato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del processo. È gravemente indiziato del reato di furto aggravato.