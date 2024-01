Si finge malato per girovagare nel pronto soccorso e derubare i pazienti

Si fingeva malato per poter girovagare nel pronto soccorso, per poi entrare in azione e derubare i pazienti, veri, che erano in cura all'ospedale San Camillo. A bloccarlo sono stato i vigilanti di Italpol e gli agenti della polizia di Stato del distretto di Monteverde.

I fatti sono andati in scena dopo le 23 di domenica 28 gennaio. A dare l'allarme è stata una vittima, un paziente che era appena stato medicato al pronto soccorso e che non trovava più nelle tasche del suo giubbotto il portafogli e il cellulare.

A quel punto gli addetti alla sicurezza hanno fatto squillare il cellulare del paziente, accorgendosi che il suono arrivava dalle scarpe di un uomo che aveva nascosto lo smartphone nel calzino e che ancora girovagava nel pronto soccorso. Bloccato, l'uomo è stato consegnato agli agenti del commissariato di Monteverde che lo hanno arrestato. La refurtiva, recuperata, è stata riconsegnata alla vittima.