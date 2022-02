Lite per un ragazzo conteso: 17enne accoltellata a Tor Bella Monaca

Una 17enne in ospedale con ferite d'arma da taglio e una 15enne denunciata per lesioni aggravate, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. E' il bilancio di una lite per futili motivi avvenuta nel pomeriggio di oggi a Tor Bella Monaca. Protagoniste due adolescenti di 15 e 17 anni.

La prima, alle 17.30, si è presentata davanti all'oratorio della chiesa di Santa madre del redentore in viale Duilio Cambellotti e, dopo aver estratto un coltello da cucina, ha colpito la 17enne alla mano, alla clavicola e alla schiena. Ferite superficiali quelle inferte dalla furia della 15enne, contrastata dal tentativo di difendersi della rivale. Ferite per medicare le quali si è reso necessario il ricovero all'ospedale Tor Vergata di Roma. Scene di panico, con la vittima che, secondo i numerosi testimoni presenti, ha perso parecchio sangue.

Secondo una primissima ricostruzione della polizia alla base della lite ci sarebbero motivi di gelosia: un ragazzino conteso con la 15enne decisa a "regolare i conti". Gli agenti, secondo quanto si apprende, avrebbero ritrovato anche l'arma